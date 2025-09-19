English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

2 ತಿಂಗಳ ಮಗು, ಕಿಟ್ ಬ್ಯಾಗ್, 14 ಕಿಮೀ ಪ್ರಯಾಣ... ಅಪ್ಪನ ತ್ಯಾಗದಿಂದಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

Shams Mulani Life Story: ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈನ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಮುಲಾನಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 19, 2025, 05:30 PM IST
2 ತಿಂಗಳ ಮಗು, ಕಿಟ್ ಬ್ಯಾಗ್, 14 ಕಿಮೀ ಪ್ರಯಾಣ... ಅಪ್ಪನ ತ್ಯಾಗದಿಂದಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

Shams Mulani Life Story: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಅಪಾರ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಟಗಾರರ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವವರ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.

ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ತಾಯಿ ತನ್ನ 5 ವರ್ಷದ ಮಗನನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಅಂತಿಂಥದಲ್ಲ. ನಾವಿಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶಮ್ಸ್ ಮುಲಾನಿ ಬಗ್ಗೆ. ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸ್ಫೋಟಕ ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಜೀ ನ್ಯೂಸ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈನ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಮುಲಾನಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಇದು ಮನೆಯೋ..! ಅರಮನೆಯೋ..! ಏನ್‌ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಟಿ20 ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ಭವ್ಯಬಂಗಲೆ! ಒಳಾಂಗಣ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿವೆ

"ನಾನು ಎರಡೂವರೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾತುಮಾ ಜಮಖಾನಾ ಕ್ಲಬ್‌ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಹೇಮಂತ್ ಹಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಅವರು ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನನ್ನು ನೋಡಿದ ಅವರು, ಹುಡುಗ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವನು, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮರಳಿ ಕರೆತನ್ನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ನನ್ನ ತಂದೆ‌ ಅದಕ್ಕೊಪ್ಪದೆ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಆಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಣಿದ ಕೋಚ್‌, ಸರಿ ಎಂದಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಬರುವುದು ತುಂಬಾ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ತಂದೆ ನಾನು, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕಿಟ್‌ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಸಹ ಹೊತ್ತೊಯ್ದರು. ಮುಂಬೈ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಾವು ಬೇಗನೆ ಹೊರಡಬೇಕಾಯಿತು. ನಾನು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳ 10-15 ಕಿಮೀ ದೂರವಾಗಿತ್ತು. ತರಬೇತಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಎರಡು ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶಮ್ಸ್ ಮುಲಾನಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 10 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮುಂಬೈ ಪರ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರ. 2021-22ರಲ್ಲಿ ಆರು ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 45 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಮ್ಸ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕರೆ ಬರುವ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. 

"ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಪ್ರಚಾರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ; ಬದಲಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ

ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ?

ಶಮ್ಸ್ ಮುಲಾನಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು 2024 ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿತು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಐಪಿಎಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ, "ಐಪಿಎಲ್ ಮುಖ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಲ್ಲ. ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿವೆ" ಎಂದರು. 

"ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ 25 ಆಟಗಾರರು ಇರುವಾಗ, ಆ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ನನಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು. ನಾನು ಹೇಗೋ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡೆ" ಎಂದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  Neeraj Chopra: ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಿಂದ ನೀರಜ್‌ ಚೋಪ್ರಾ ಔಟ್‌..! ಕೈತಪ್ಪಿದ ಚಿನ್ನದ ಕನಸು

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ:
ಶಮ್ಸ್ ಮುಲಾನಿ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು. "ನಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅವರಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಿರಿಯನಾಗಿದ್ದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಎಂದು ನಾನು ಮೌನವಾಗಿರಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಸಹೋದರನಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅವರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Shams MulaniShams Mulani Life Story

