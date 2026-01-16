English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ವಿಧಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಜೀವನ್ಮರಣ ಹೋರಾಟದ ಮಧ್ಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೀರೋ..! ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ನರಳಾಟ..

Cricketer Shapoor Zadran: ಈ 38 ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯೋಧ ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವು ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಈ ಆಟಗಾರ ಈಗ ತನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಲಕುತ್ತಿದೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 16, 2026, 02:31 PM IST
  • ವಿಶ್ವದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳನ್ನು ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಶಪೂರ್ ಜದ್ರಾನ್
  • ಈ 38 ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯೋಧ ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Shapoor Zadran life struggles: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳನ್ನು ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗಿ ಶಪೂರ್ ಜದ್ರಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ 38 ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯೋಧ ಈಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಈ ಆಟಗಾರ ಈಗ ತಮ್ಮ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಶಪೂರ್ ಜದ್ರಾನ್ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 12, 2026 ರಂದು, ಅವರ ಸಹೋದರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಶಪೂರ್ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುಸಿದಿವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸೆಮಿಸ್‌ ಜಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಗನ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಓಪನರ್‌.. ಶತಕದ ಮೇಲೆ ಶತಕ, ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ!

2009 ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಶಹಪುರ್, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅವರು 44 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 36 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಟ್ಟು 80 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2015 ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಶಹಪುರ್ ಜದ್ರಾನ್ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಯವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ಆ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸೆಮಿಸ್‌ ಜಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಗನ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಓಪನರ್‌.. ಶತಕದ ಮೇಲೆ ಶತಕ, ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ!

ಶಹಪುರ್ ಅವರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸುದ್ದಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರಶೀದ್ ಲತೀಫ್, ಅನೇಕ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹದಂತೆ ಹೋರಾಡಿದ ಶಹಪುರ್ ಈಗ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಬೇಕು" ಎಂದು ಲತೀಫ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಶಹಪುರ್ ಈಗ ಅಂತಹ ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

