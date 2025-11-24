ಖುಷಿಯ ನಡುವೆ ನಡೆದೇ ಹೋಯ್ತು ದುರಂತ.. ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದ ವೇಳೆ ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ತಂದೆಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ!

Smriti Mandhana: ಭಾರತದ ತಾರೆ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುರಂತ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅವರ ತಂದೆ ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರ ವಿವಾಹವನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಹಲ್ದಿ ಸಮಾರಂಭ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿದಿದೆ. ದಂಪತಿಗಳು ಮದುವೆ ಮಂಟಪ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ತಂದೆ ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಾಂಗ್ಲಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು.
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮದುವೆಯನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ-ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರ ವಿವಾಹದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವವರೆಗೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.
#WATCH | Sangli, Maharashtra: Father of Indian cricketer Smriti Mandhana has been hospitalised.
Dr Naman Shah, Director of Sarvhit Hospital, says, "Srinivas Manandana, Smriti Manandana's father, experienced symptoms of a heart attack around 11:30 after feeling left-sided chest… pic.twitter.com/hlRnkJwoB4
— ANI (@ANI) November 23, 2025
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ-ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರ ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮವು ಅವರ ತವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಾಂಗ್ಲಿಯಾದ್ಯಂತ ಸಡಗರ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹಲ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. 2019 ರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದಂಪತಿಗಳು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮತ್ತು ತ್ರಿಕೋನ ಬಂಧದೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಲು ತಡವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ ಈ ದುರಂತ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ.
ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮದುವೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿತು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದವು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅತಿಥಿಯೊಬ್ಬರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದವು. ನಂತರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಂಧಾನ ಅವರ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ತುಹೀರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ये तूने क्या किया..... Music Composer Palash Muchhal के संग शादी से पहले Cricketer Smriti Mandhana का Special Dance 😍🥳#trendingnow #trendingvideo #smritimandhana #palashmuchhal #instagramreels #wedding #marriage pic.twitter.com/R4WUK8rnBT
— Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) November 23, 2025
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವು ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವು ಅವರ ಆರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ವಧು-ವರರ ಕುಟುಂಬವು ಮದುವೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. ವಧು-ವರರ ಆಪ್ತರು ಕುಟುಂಬದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.