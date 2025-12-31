English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನಟಿ ಖುಷಿ ಮುಖರ್ಜಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೂ..!

Suryakumar yadav khushi mukherjee: ನಟಿ ಖುಷಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ  ಭಾರತದ ಟಿ20 ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಅದೇನು ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಿವಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ?

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Dec 31, 2025, 09:49 AM IST
  • ನಾನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ರಿಲೇಷನ್​ಶಿಪ್​ನಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ
  • ಹಲ್‌ಚಲ್‌ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ನಟಿ ಖುಷಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಮಾತು

ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನಟಿ ಖುಷಿ ಮುಖರ್ಜಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೂ..!

Suryakumar yadav khushi mukherjee: ಒಂದೆಡೆ ಭಾರತದ ಟಿ20 ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇತ್ತ ನಟಿ ಖುಷಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಅದೇನಾಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ  ಖುಷಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಟಿ20 ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ನನಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಈಗಲೂ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ತನ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅದೊಂದು ಶಾಲೆ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು.. ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾರಿ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು..?

"ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್​ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು" 
ಹೌದು, ಟೀಮಾ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ನನನ್ನ ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ..ಹಾಗಂತ ನಾನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಡೇಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ.ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್‌ ನನಗೆ ಹಲವಾರು ಭಾರೀ ಮೆಸೇಜ್​ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು..ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ರೀಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ..ನಾನು ಮೆಸೇಜ್‌ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ರಿಲೇಷನ್​ಶಿಪ್​ನಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಲಿಂಕ್-ಅಪ್ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 
 
ಸದ್ಯ , ನಟಿ ಖುಷಿ ಮುಖರ್ಜಿ  ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಮೆಸೇಜ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಲ್‌ಚಲ್‌ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಸೇಜ್‌ಗಳು  ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್‌ರಿಂದ ಬಂದಿದೆ..ಈಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ.ನಾನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ರಿಲೇಷನ್​ಶಿಪ್​ನಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಖುಷಿ ಮುಖರ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಯಾರನ್ನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ., ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಈಗ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದು,ನಟಿ ಖುಷಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಮಾತಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಟೀಮ್‌ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ.. ಸೀಸನ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಔಟ್‌, ಕಾರಣ?

 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

