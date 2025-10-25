English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಬಾಟಲಿಯ ಪ್ರೈಸ್‌ ಕೇಳಿದ್ರೆನೇ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!

Cricketers drinking water price: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 25, 2025, 04:32 PM IST
  • ಐಷಾರಾಮಿ ನೀರು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ಅದರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ
  • ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ಗಾಗಿ ಈ ನೀರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುತ್ತಾರೆ

Cricketers drinking water price: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಕೊಡಲು ಖನಿಜಯುಕ್ತ, ಐಷಾರಾಮಿ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಎವಿಯನ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಲ್ಪ್ಸ್‌ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹3,000–4,000. ಕೊಹ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಪ್ಪು ನೀರನ್ನೂ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ನೀರು ದೇಹದ pH ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ದೇಹದಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಐಷಾರಾಮಿ ನೀರು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ಅದರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ. ಎವಿಯನ್ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಖನಿಜಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಕಪ್ಪು ನೀರು ಕ್ಷಾರೀಯವಾಗಿದ್ದು, ದೇಹದ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು, ದೇಹದ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೀಗಾದರೂ, ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರು ಐಷಾರಾಮಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವವರು ಅಲ್ಲ. ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು 20 ರೂ.ಗೆ ಬಾಟಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಐಷಾರಾಮಿ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗದೇ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ನೀರಾವರಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ಗಾಗಿ ಈ ನೀರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ನೀರು ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಖನಿಜಯುಕ್ತ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಫಿಟ್ನೆಸ್, ದೇಹದ pH ಸಮತೋಲನ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ನೈಜ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ — ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.
 

