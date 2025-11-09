ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ದುರಂತ! ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ 7 ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರರು..

cricket history: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಜ್ಜನರ ಆಟ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ದುರಂತ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ಆಟಗಾರರು ಹಠಾತ್ತನೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆಗಳು ಈ ಕ್ರೀಡೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಏಳು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಯಾರು? ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಂದಿವೆ? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಫಿಲಿಪ್ ಹ್ಯೂಸ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ)
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಫಿಲಿಪ್ ಹ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಮುಂದಿನ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2014 ರಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂ ಸೌತ್ ವೇಲ್ಸ್ vs ಸೌತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೇಗಿ ಶಾನ್ ಅಬಾಟ್ ಅವರ ಬೌನ್ಸರ್ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ತಗುಲಿತು. ಇದರಿಂದ ಮೆದುಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಈ ದುರಂತವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕತ್ತಿನ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ತರುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.. ಹ್ಯೂಸ್ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ, ಅವರ 63 ನಾಟ್ ಔಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಲಾನ್.. ಅಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾರೇಜ್... ಜಸ್ಟ್ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಡೆದೇಹೋಯ್ತು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಮದುವೆ!!
ರಾಮನ್ ಲಾಂಬಾ (ಭಾರತ)
1998 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರಮಣ್ ಲಾಂಬಾ ಢಾಕಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ದುರಂತ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಅವರು ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮೆಹ್ರಾಬ್ ಹೊಸೇನ್ ಅವರ ಹೊಡೆತ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ತಗುಲಿತು. ಲಾಂಬಾ ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರನಡೆದರೂ, ಅವರು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಮಾಗೆ ಹೋಗಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಿಧನರಾದರು. ಈ ಘಟನೆಯು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕ್ಲೋಸ್-ಇನ್ ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ಆಟದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಗಾಯಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಸಿಂ ರಾಜಾ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ): ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವಾಸಿಂ ರಾಜಾ 2006 ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ವೆಟರನ್ಸ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವಾಗ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಈ ಘಟನೆಯು ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಹೃದಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ವಿಲ್ಫ್ ಸ್ಲಾಕ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್): 1989 ರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೇಶೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿಲ್ಫ್ ಸ್ಲಾಕ್ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದರು. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಾವು ಆಟಗಾರರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು.
ಡ್ಯಾರಿನ್ ರಾಂಡಾಲ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ): 2013 ರಲ್ಲಿ, ದೇಶೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪುಲ್ ಶಾಟ್ ಆಡುವಾಗ ಬೌನ್ಸರ್ ತಲೆಗೆ ಬಡಿದು ರಾಂಡಾಲ್ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು ಆದರೆ ಬದುಕುಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆಯು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಲಾನ್.. ಅಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾರೇಜ್... ಜಸ್ಟ್ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಡೆದೇಹೋಯ್ತು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಮದುವೆ!!
ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಭಟ್ಟಿ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ): 2013 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೇಶೀಯ ಟಿ 20 ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ವೇಗದ ಚೆಂಡು ಎದೆಗೆ ಬಡಿದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಭಟ್ಟಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಎದೆಯ ಗಾರ್ಡ್ಗಳ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.
ಇಯಾನ್ ಫೋಲೆ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್): 1993 ರಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಇಯಾನ್ ಫೋಲೆ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಚೆಂಡು ಬಡಿದಿತ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಈ ಘಟನೆಯು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿತು.