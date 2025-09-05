English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಗಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಮೂವರು ಫೇಮಸ್‌ ಆಟಗಾರರು..! ಕ್ರೀಡಾಲೋಕದಿಂದ ವಿಳಾಸವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದೇಕೆ..?

players compared to Virat Kohli: ಈ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಅವರೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಎಂದು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 5, 2025, 12:14 PM IST
  • ವಿರಾಟ್, ಅವರ ಸ್ಥಿರತೆ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ರನ್ ಗಳ ದಾಹ ಅವರನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
  • ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದರೂ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು.

Virat Kohli career: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕಾನ್‌ಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಸೆನ್ಸೇಷನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ

ಅವರ ಸ್ಥಿರತೆ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ರನ್ ಗಳ ದಾಹ ಅವರನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದರೂ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು. ಅವರನ್ನು ಕೊಹ್ಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರು ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಂದೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ, ಈ ಆಟಗಾರರು ಕ್ರಮೇಣ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ದಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.

ಅಹ್ಮದ್ ಶೆಹಜಾದ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ): ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಹ್ಮದ್ ಶೆಹಜಾದ್ ಅವರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 2009 ರ ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವ ಟ್ವೆಂಟಿ 20 ಗೆದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. 2014 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಶತಕ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಸಮಂಜಸ ಫಾರ್ಮ್, ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಅವರ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿವೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೂ, ಶೆಹಜಾದ್ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಲೀಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಬ್ಬೀರ್ ರೆಹಮಾನ್ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ): ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಸಬ್ಬೀರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು. ಅವರು 2016 ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ 176 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ (ಸರಾಸರಿ 44.00) ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ T20I ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಧಶತಕಕ್ಕಾಗಿ 'ಸರಣಿಯ ಆಟಗಾರ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಕೊಹ್ಲಿಯಂತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಶಿಸ್ತು, ಅಸಮಂಜಸ ಫಾರ್ಮ್, ನಿಷೇಧಗಳು ಮತ್ತು ದಂಡಗಳು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿವೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್‌ಚರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ T20I ಅವರ ಕೊನೆಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರದೀಪ್ ಸಾಂಗ್ವಾನ್ (ಭಾರತ): 2008 ರ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದ ಎಡಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಾಂಗ್ವಾನ್ ಅವರನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ವೇಗದ ಪಡೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು, ಆದರೆ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2013 ರಲ್ಲಿ ಡೋಪಿಂಗ್ ನಿಷೇಧವು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿತು. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರು. 

ಅಹ್ಮದ್ ಶೆಹಜಾದ್, ಸಬ್ಬೀರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರದೀಪ್ ಸಂಗ್ವಾನ್ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ವಿವಾದಗಳು, ಅಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿವೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಈ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವೂ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 

 

