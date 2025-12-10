ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ನೀರು ಹೋದರೆ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನೀರು ಬಂದು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ದಿನಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ದಿನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಏನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನಾ ಈ 2025ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ.
2025ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ತುಸು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಕೇವಲ ಭಾರತದಿಂದಲೇ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಆಟಗಾರರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕರಿಯರ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ವಿದೇಶಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್, ಸ್ಟಿವ್ ಸ್ಮಿತ್, ಮಾರ್ಕೋಸ್ ಸ್ಟೋನೀಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಆಟಗಾರರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್, ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಕೇವಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ವರೆಗೆ ಒಡಿಐ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿದ್ದ ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ, ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದ ಮೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವರುಣ್ ಅರೋರ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು ಆಗಿದ್ದ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್, ಪಿಯೂಷ್ ಚಾವ್ಲಾ, ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ವೃದ್ಧಿಮಾನ್ ಶಾ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಯಾರು ಯಾರು ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ?
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸಿನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸ್ವತಹ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸಿನ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅವರು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊತ್ತು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಡಿಐ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಯಂಗ್ ಆಗಿರುವ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ನಿಕೊಲಸ್ ಪೂರಾನ್ ಅವರು ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆಲ್ರೌಂಢರ್ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟಿವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡಲು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅವರು ಟಿ20 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಒಡಿಐ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಕೋಸ್ ಸ್ಟೋನಿಸ್ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರಿಕರಿಸಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಅವರು ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕರಿಯರ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಾದ ಮುಷ್ಫಿಕರ್ ರಹೀಮ್, ತಮೀಮ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಘಾನ್ ಟೀಮ್ನ ಶಾಫುರ್ ಜದ್ರಾನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ದಿಮುತ್ ಕರುಣಾರತ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂಜಲೋ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಗುಪ್ಟಿಲ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
