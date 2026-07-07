/FIFA Worldcup: ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ 2026 ಕನಸು ಭಗ್ನ! ಲೆಜೆಂಡ್‌ ಟೀಂ ಔಟ್‌

Cristiano Ronaldo: ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ಲೋಕದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೊಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 (FIFA Worldcup 2026) ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ರೊನಾಲ್ಡೋ ತನ್ನ 6ನೇ ಸೀಸನ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 41 ವರ್ಷದ ಈ ಆಟಗಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕನಸಿನ ಟ್ರೋಫಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನೋ ರೊನಾಲ್ಡೋ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ 26 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 11 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರೊನಾಲ್ಡೋ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಯಣದ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೋ!
2006ರ ಜರ್ಮನಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ 21. ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡವನ್ನು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ವರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಅವರೂ ಒಬ್ಬರು. ಇದು ಅವರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ರೊನಾಲ್ಡೋ ಆ ವಿಶ್ವಕಪ್ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ 1 ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮೂಲಕ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಮೊದಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗೋಲಾಗಿತ್ತು.
ನಾಯಕನಾಗಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ!
ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೋ 2010ರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂಡ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 16ಗೆ ತಲುಪಿತು. ಆದರೆ ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಕಂಡು ಹೊರಬಿದಿತು. 2010ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೋ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1 ಗೋಲು ಮತ್ತು 1 ಅಸಿಸ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದರು.
2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ!
ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂದರೆ ಕೆನಡಾ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಅಮೆರಿಕಾ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 2026ನೇ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೋ 6ನೇ ಬಾರಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಅವರ ಕೊನೆಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ.ಆರ್ ಕಾಂಗೋ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆಯ್ತು.
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ಆದರೆ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಇದುವರೆಗಿನ 6 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರರು ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ 2026ರಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ವರ್ಲ್ಡ್ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಇನ್ನೂ ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.
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