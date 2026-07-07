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FIFA Worldcup: ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ 2026 ಕನಸು ಭಗ್ನ! ಲೆಜೆಂಡ್‌ ಟೀಂ ಔಟ್‌

FIFA Worldcup 2026: 41 ವರ್ಷದ ಈ ಆಟಗಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್‌ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಕನಸಿನ ಟ್ರೋಫಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 07, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:03 PM IST
FIFA Worldcup: ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ 2026 ಕನಸು ಭಗ್ನ! ಲೆಜೆಂಡ್‌ ಟೀಂ ಔಟ್‌
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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