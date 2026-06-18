Criticism against Cristiano Ronaldo: ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ವಿಶ್ವದ ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ (Cristiano Ronaldo) ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಆರ್ ಕಾಂಗೋ (DR Congo) ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಅವರಿಗೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಡಿಆರ್ ಕಾಂಗೋ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ (Portugal) 1-1 ಗೋಲುನಿಂದ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದವು. ವಿಚಿತ್ರ ಎಂದರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫಿಫಾದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ಗೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಸದ್ಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಸ್ಟಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಆದರೂ ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೀಯಾಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರಿಂದ ತುಂಬಿದ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡವು ದುರ್ಬಲ ತಂಡವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾಂಗೋ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಲು ಆಗದೇ ನಿರಾಶೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರನ್ನು ಟೀಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಡಿಫೆಂಡರ್ಗಳು ತುಂಬಾ ತಂತ್ರಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ರೊನಾಲ್ಡೊ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಅವರು ಅವನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಚೆಂಡಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರು. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ಎಂದಿನ ವೇಗ ಮತ್ತು ಉಪಕ್ರಮವು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಆಟಗಾರರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಜಾಲವನ್ನು ಭೇದಿಸುವಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲರಾದರು. 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವರು ಕೇವಲ 25 ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದರು.
ಪಂದ್ಯವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತ ತಲುಪಿದಾಗ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ 2 ಸುಲಭವಾದ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದರು. ಕಳಪೆ ಆಟದಿಂದ ಇಡೀ ತಂಡವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿದರು. ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳಿಂದ ಬಂದ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಗೋಲುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ರೊನಾಲ್ಡೊಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವಾಗ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನೇ ಕಾಂಗೋಲೀಸ್ ತಂಡವು ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಆಡಿತು.
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಇದನ್ನು ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರೊನಾಲ್ಡೊಗೆ ವಯಸ್ಸು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಆಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದ ಆಟದ ವೈಫಲ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಆರ್ ಕಾಂಗೋ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ನಾಯಕನಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಿದ್ದ ರೊನಾಲ್ಡೊ ವಿಫಲ ಆಗಿರುವುದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ ತನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.