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FIFA WC ಸ್ಟಾರ್‌ ಫುಟ್ಬಾಲರ್‌ ಆದರೂ ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ.. ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ!

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಸದ್ಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Jun 18, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 04:13 PM IST
FIFA WC ಸ್ಟಾರ್‌ ಫುಟ್ಬಾಲರ್‌ ಆದರೂ ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ.. ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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FIFA WC ಸ್ಟಾರ್‌ ಫುಟ್ಬಾಲರ್‌ ಆದರೂ ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ.. ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ..
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