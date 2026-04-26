IPL ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾದ ಅರ್ಧಶತಕ.. ಇಂಥ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ ಫಸ್ಟ್!

CSK captain Ruturaj Gaikwad scores slowest half-century: ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ನ 37ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರು ಬೇಡವಾದಂತಹ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಉದುರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಾಯಕ ಸ್ಲೋ ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿ ಬೇಡವಾದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈನ ಎಂ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಎದುರಾಳಿ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವನ್ನು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಚೆನ್ನೈ ಪರ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಓಪನರ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಏನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 11 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು. ಇದು ಚೆನ್ನೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಔಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದವರು ಹಾಗೇ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಕಚ್ಚಿನಿಂತ ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅತ್ಯಂತ ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ನೂರು ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಜು ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತಿತ್ತು.
ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನಲ್ಲಿ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರು, 49 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅರ್ಧಶತಕವಾಗಿದೆ. ಇವರ ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಗುಜರಾತ್ಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದಲೇ 159 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂದರೆ ಪಾರ್ಥಿವ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು. ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಪಾರ್ಥಿವ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 53 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೆಡನ್ ಅವರು ಚೆನ್ನೈ ಪರ 51 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಎರಡನೇ ನಿಧಾನವಾದ ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿ ಆಗಿದೆ. ಮುರುಳಿ ವಿಜಯ್ ಕೂಡ 50 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆದು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಾದ ಮೇಲೆ ಇದೀಗ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರು 49 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
