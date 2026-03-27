ಯಾರಿಗೂ ಈಸಿ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು... IPL ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ CSK ನಾಯಕ

CSK Captain: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ನಾಯಕರ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೊರತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಮುಂಬರುವ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ನಾಯಕ ಹೇಳಿದರು. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ವೇಗದ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದ ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.2025ರ ಭಯಾನಕ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಾಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ, ರಾಹುಲ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ ಹೂಡಾ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಾದ ಯುವ ಆಟಗಾರರಾದ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾದ RCB! ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಮಾಲೀಕ ಮಲ್ಯಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಲಾಭವೆಷ್ಟು?
ಈ ಇಬ್ಬರು ಯುವ ಆಟಗಾರರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡರು, ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರೆವಿಸ್ 4/5 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೂ, ಹಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮತ್ತು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರ ಹೀರೋ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮ್ಹಾತ್ರೆ 3 ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಗಬಹುದು.ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಮಾಜಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಆಟಗಾರ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ರುತುರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಜೋಡಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆರೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.
ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ವಂಶಾವಳಿ ಇದೆ. ವಂಶಾವಳಿ ಎಂದರೆ ನೀವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ನನಗೆ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ಚೆಂಡನ್ನು ಮುದ್ದಿಸುವವರು, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಎರಡೂ ಗುಣಗಳು ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ತಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವು ಮಾರ್ಚ್ 30 ರಂದು ಸಂಜೆ 7:30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಿಎಸ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಧೋನಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ..ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ!