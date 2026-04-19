ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಉದುರಿದ CSK ವಿಕೆಟ್!.. ಚೆನ್ನೈ ಎದುರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಿತಾ SRH

SRH lemon black magic: ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ, ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಿಡಿದು ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶಿವಂ ದುಬೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಯು ವಾಮಾಚಾರದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕುರಿತು ಸಿಎಸ್ಕೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದೆ.
ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಉದುರುತ್ತಾ? ಇದನ್ನೂ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲಾ ಕೇಳಿಯೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಒಮೊಮ್ಮೆ ಕಾಕತಾಳೀಯವೋ, ವಿಚಿತ್ರವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದೆಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪವಾಡಗಳೇ ನಡೆದು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲೇ ವಾಮಾಚಾರ ನಡೆಯಿತಾ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಉಪ್ಪಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಹಿಡಿದು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡವು ತಕ್ಷಣವೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ನಿಂಬೆ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ದೂರು ಬಂದಿತು.ನಿನ್ನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಉಪ್ಪಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ವಿಚಿತ್ರ ಕೃತ್ಯವು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಕೆಂಪು ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಿಡಿದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪಠಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದವು. ಅವನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಿಸುಕುತ್ತಾ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿದ ಕ್ಷಣ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಆಟಗಾರನೊಬ್ಬ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಆದನು. ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹಾರುವುದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಈ ನಿಂಬೆ ಮಂತ್ರದ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. "ಮಂತ್ರಗಳು ಹುಳಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆಯೇ?" ಎಂಬ ಹಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, "ಮಂತ್ರಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆಯೇ?" ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ದುರದೃಷ್ಟ ಸಹಜವಾದರೂ, ನಿಖರವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಬೀಳುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವಿಭಿನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಬೋಧನೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಅದು ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಬೋಧನೆಗಳು ಅಥವಾ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಇಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಆಟಗಾರರ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚೆನ್ನೈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿಚಿತ್ರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
