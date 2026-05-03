CSK vs MI: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ತನ್ನ 20ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ರುತುರಾಜ್ ಸೇನೆಯು ಮುಂಬೈ ತಂಡವನ್ನು 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವು ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕ ಪಂದ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಎಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಕೊ (ಮುಂಬೈ vs ಚೆನ್ನೈ) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರೋಮಾಂಚಕ ರೋಮಾಂಚನ ನೀಡಿದೆ. ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (MI) ವಿರುದ್ಧ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಮುಂಬೈಯನ್ನು ತನ್ನದೇ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ ಧೋನಿ ತಂಡ (ಈಗ ರುತುರಾಜ್ ತಂಡ), ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನೈನ ಎಂ.ಎ. ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೃಹತ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 20 ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಸಿಎಸ್ಕೆ. ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ.. ಮುಂಬೈ 21 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಚೆನ್ನೈ ಈಗ ತನ್ನ 20 ನೇ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಗೆದ್ದಿದೆ.
160 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವು ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಅವರು ಅಜೇಯ 67 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ, 14.20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ (54 ರನ್) ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಅಜೇಯ 98 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ 11 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಚೆನ್ನೈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿತು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 159 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನಮನ್ ಧೀರ್ (57) ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರೂ, ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಚೆನ್ನೈ ಬೌಲರ್ ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ನಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಂಬೈಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದರು. ಯುವ ಬೌಲರ್ ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು, ಆದರೆ ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮುಂಬೈ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಈ ಸೀಸನ್ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು, ಚೆನ್ನೈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿತು.
ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಆಸೆ ಬಹುತೇಕ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿದ 9 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು 7ನೇ ಸೋಲು. ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 50,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸತತ ಸೋಲುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಚೆನ್ನೈ ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಟಾಪ್-4 ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದೆ.