CSK IPL 2026: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) IPL 2026ಗಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಲು ವಿಫಲವಾದ ತಂಡವು ತನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. 2025ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ತಂಡವು ಈ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಬಲದಿಂದ ಹರಾಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ವಿದೇಶಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರ, ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತುಂಬಲು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
CSK ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವಿದೆ?
ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 16 ಆಟಗಾರರನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು 81.60 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 9 ಆಟಗಾರರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ತಂಡದ ಬಳಿ 43.4 ಕೋಟಿ ರೂ. ಉಳಿದಿದೆ. ಒಂದು ತಂಡವು ಗರಿಷ್ಠ 25 ಆಟಗಾರರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ, ಸಿಎಸ್ಕೆ ಈಗಿರುವ 16 ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ 9 ಆಟಗಾರರನ್ನ ಖರೀದಿಸಲಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂಡವು ತಾನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಬದಲಿಗೆ ನಾಲ್ವರು ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳು
ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಆಟಗಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬಲ್ಲ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ವಿದೇಶಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವು ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವೇಗಿಗಳನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್, ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್, ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್, ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪತಿರಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಥನ್ ಎಲ್ಲಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೀಮರ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
37 ವರ್ಷದ ರಸೆಲ್ಗಾಗಿ ಭಾರೀ ಬಿಡ್ಗೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಸಜ್ಜು!
11 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ಅವರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು 139 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದರು ಮತ್ತು 2658 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರು 175+ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ 225 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು 187 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 124 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು CSK ತಂಡದ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಡೆತ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು CSKಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಬಿಡ್ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಹರಾಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ!
ಈ ಬಾರಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹರಾಜಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದರೆ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್, ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್, ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್, ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ತೀಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ.
CSK ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ!!
CSK ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರರು: ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ, ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೇ, ಸ್ಯಾಮ್ ಕರಣ್, ದೀಪಕ್ ಹೂಡಾ, ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್, ಶೇಖ್ ರಶೀದ್, ಪತಿರಾನಾ, ಕಮಲೇಶ್ ನಾಗರಕೋಟಿ, ರಾಹುಲ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ, ವಂಶ್ ಬೇಡಿ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್
ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಟಗಾರರು: ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ (ನಾಯಕ), ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ, ಎಂ.ಎಸ್.ಧೋನಿ, ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್, ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಜೇಮಿ ಓವರ್ಟನ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಘೋಷ್, ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್, ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್, ಗುರ್ಜಪ್ನೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್, ಮುಖೇಶ್ ಚೌಧರಿ, ನಾಥನ್ ಎಲ್ಲಿಸ್
Trade ಆದವರು: ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್