  • Kannada News
  • Sports
  • IPL ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ ಅನುಭವಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್..‌ 19ನೇ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಟೀಮ್ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾ?

IPL ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ ಅನುಭವಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್..‌ 19ನೇ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಟೀಮ್ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾ?

ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹೀನಾಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 24, 2026, 04:17 PM IST
  • ಇಬ್ಬರು ಯಂಗ್‌ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಭಾರೀ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದ ಚೆನ್ನೈ
  • ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌..?
  • ಅನುಭವಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಡ್‌ ಕಟ್ಟಿ ಅಭ್ಯಾಸ

IPL ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ ಅನುಭವಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್..‌ 19ನೇ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಟೀಮ್ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾ?

IPL 2026 ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಈಗಿರುವಾಗಲೇ ಅತ್ತ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಅನುಭವಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ (ಸಿಎಸ್‌ಕೆ) ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಧೋನಿ ಹೊಸ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ (JSCA)ನ ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್‌ ಧೋನಿ ಅವರು ಕಾಲಿಗೆ ಪ್ಯಾಡ್‌, ತಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮುಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು 2026ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಟೂರ್ನಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಸ್‌ ಧೋನಿ ಅವರು ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆವರಿಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಧೋನಿ ಅವರು ಬಂದ ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಗೇ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಎಂ.ಎಸ್‌ ಧೋನಿ ಅವರು ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಜೆಎಸ್‌ಸಿಎಯೂ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೈಕ್ಸ್‌, ಕಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ತಲಾ ಬಿಗ್‌  ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಐಪಿಎಲ್‌ 2026 ಮಾರ್ಚ್‌ 26 ರಿಂದ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಈ ಬಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಯುವ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ 14 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ವೀರ್‌ ಇಂಜುರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು ಸಿಎಸ್‌ಕೆಗೆ ಕೊಂಚ ಹಿನ್ನಡೆಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಐಪಿಎಲ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ವೀರ್‌ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೆ ಸಿಎಸ್‌ಕೆಗೆ ಲಕ್‌ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕೇ 4 ಬಾಲ್‌ನಿಂದ ಪಾಕ್‌ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ.. ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ನಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಕಿಂಗ್‌!

ಈ ಸಲದ ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡವೂ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ವೀರ್‌ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಈ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಲಾ 14.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಬಿಟ್ಟು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಸಿಎಸ್‌ಕೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನ್ವಂತರ ಆಗಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮ್ಯಾಚ್‌ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡಿಗನ ಕಾಲು ಮುಗಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌.. ಭಾರತದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

