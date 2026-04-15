ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಧೋನಿಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್!.. ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಯಶಸ್ಸಿನ MSD ಪಾತ್ರ

IPL 2026 CSK: ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧೋನಿಯ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅದೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.

IPL 2026 CSK: ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧೋನಿಯ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅದೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 15, 2026, 01:42 PM IST
IPL 2026 CSK: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ತಂಡವು IPL 2026 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ವೈಭವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸತತ ಸೋಲುಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಧೋನಿ ಪಡೆ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ತವರು ಮೈದಾನವಾದ ಚೆಪಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ 32 ರನ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.

IPL 2026 CSK: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ತಂಡವು 2026 ರ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ವೈಭವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸತತ ಸೋಲುಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಧೋನಿ ಪಡೆ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ತವರು ಮೈದಾನವಾದ ಚೆಪಾಕ್ ನಲ್ಲಿ 32 ರನ್ ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಎಂಬುದು ಈಗ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ 4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 21 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 3 ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಶ್ರೀಧರನ್ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ದೀರ್ಘ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಧೋನಿ ಕೆಲವು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೌಲ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೌಲ್ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು. ಆ ಸಲಹೆಗಳು ನೂರ್ ಅವರನ್ನು ಪಂದ್ಯ ವಿಜೇತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕೋಚ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ, ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್‌ರಂತಹ ದಂತಕಥೆಗಳನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೂರ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು.

24 ತಿಂಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ

ಈ ಗೆಲುವು CSK ಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 ರ ನಂತರ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಸುಮಾರು 24 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಸತತ ಎರಡು ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ತಂಡವು ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.

ಪಂದ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 192 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಡೇವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನಂತರ, 193 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್, CSK ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ 160 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು. ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಪಿನ್ ಮೂಲಕ KKR ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಕೆಡವಿದರು, ಆದರೆ ಇತರ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಸಹ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
 

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

