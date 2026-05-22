CSK releasing five players: 2026ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK)ಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿತು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲಾಗದೇ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ತಂಡಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೇವಲ 12 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ಚೆನ್ನೈ ಮುಂಬರುವ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಪೈಕಿ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರರನನ್ನು ಕೈಬಿಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಬೇಬಿ ಎಬಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೂಯಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೂಯಿಸ್ ಅವರು 11 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 151 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 44 ರನ್ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಅವರನ್ನು 14.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ಗೆ 14.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಭಾರತೀಯ ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ತಂಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಟೀಮ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಏರಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವು ಗುರುಜಪನೇತ್ ಸಿಂಗ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಬೌಲರ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಚೆನ್ನೈ ಪರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಪರ ಒಟ್ಟು 8 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಕಾನಮಿ ದರ ಸುಮಾರು 9.26 ಆಗಿತ್ತು. ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಗಾಯಗೊಂಡ ನಂತರ ಮುಖೇಶ್ ಚೌಧರಿ ಅವರಿಗೆ ಪವರ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಡೆತ್ ಓವರ್ಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ 21 ರನ್ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧ 24 ರನ್ಗಳಿಗೆ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 5 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ತಂಡಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವು ಕೇವಲ 12 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈಗ ಚೆನ್ನೈ ಮುಂಬರುವ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನೈ ಟೀಮ್ಗೆ ಮತ್ಯಾರು ಬರಬಹುದು?.