6, 6, 6, 6; ಈ IPL ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌.. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ 2ನೇ ಬ್ಯಾಟರ್!

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಬಳಲಿದ್ದ ಸಂಜು ಈಗ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 11, 2026, 10:49 PM IST
  • ಈ ಐಪಿಎಲ್‌ ಸೀಸನ್‌ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಸಂಜು
  • ಚಿದಂಬರಂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್‌ನ 18ನೇ ಪಂದ್ಯ
  • ಡೆಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿರ್‌ಗಳಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕೊಡುವುದೇ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು

CSK Sanju Samson scores: ಕಳೆದ ಎರಡ್ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಕೇವಲ 7, 8, 9 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಗೆ ಮರಳಿದ್ದು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಬಾರಿಸಿದ ಈ ಶತಕವೂ ಈ ಐಪಿಎಲ್‌ ಸೀಸನ್‌ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್‌ 28 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಐಪಿಎಲ್‌ 19ನೇ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸೆಂಚುರಿಸ್ಟಾರ್‌ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು. 

MA ಚಿದಂಬರಂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್‌ನ 18ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್‌ ಪಾಟೀಲ್‌ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಪರ ಓಪನರ್‌ ರುತುರಾಜ್‌ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್‌ ಕೇವಲ 15 ರನ್‌ಗೆ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಬಂದು ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಸಂಜುಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾತ್‌ ಕೊಟ್ಟರು. 

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ಚಚ್ಚಿದ ಕೇರಳದ ಹುಡುಗ ಕೊನೆಯ ವರೆಗೂ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಬಾಲ್‌ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತವೋ ಆ ಕಡೆಗೆ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಡೆಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿರ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕೊಡುವುದೇ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಅವರು 56 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 15 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ 4 ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ನೆರವನಿಂದ‌ 115 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದರು. ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 212 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಸಂಜು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ಈಷ್ಟೊಂದು ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್‌ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಚೆನ್ನೈ ಟೀಮ್‌, 2023ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 223 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. 2012ರಲ್ಲಿ 222, 2026 ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು 212 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಸೆಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಜೋಡಿಯಾಟದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್‌ಗಳು ಆಗಿವೆ. 

ಮೂರು ಐಪಿಎಲ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಎಂದು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕೆಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರು ಪಂಜಾಬ್‌, ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಪರ ಆಡುವಾಗ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಕೂಡ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್‌ ಡೆವಿಲ್ಸ್‌, ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಪರ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 400 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳ ಸರದಾರ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

