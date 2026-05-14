CSK: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್ ಗಾಯದ ಕಾರಣ ತವರಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.
CSK: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್ ಗಾಯದ ಕಾರಣ ತವರಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಆಟಗಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. IPL 2026ರ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ರೇಸ್ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ತಂಡವು ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ.
ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್ ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಋತುವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಳವಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಗಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುವ CSK ಗೆ, ಇದು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದ ಹೊಡೆತ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ CSK ಪರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಬಲ ತೊಡೆಯ ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು UKಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು CSK ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಓವರ್ಟನ್ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಪರ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 10 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 14 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 158ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡವು ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ. ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಬೆನ್ನು ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಆಡಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ, ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್ ನಿರ್ಗಮನವು ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ರೌಂಡ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ-4 ರಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಡಿದ 11 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 12 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 6 ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿಡ್-ಟೇಬಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಲು, ಅವರು ಉಳಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓವರ್ಟನ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರ ತಂಡವು ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.