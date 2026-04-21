28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ, CSK ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಡಲಿರೋ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌.. ತಂಡದ ನಸೀಬು ಚೇಂಜ್‌ ಆಗುತ್ತಾ?

ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಇಂಜುರಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಎಂಟ್ರಿ?.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 21, 2026, 08:38 PM IST
  • ಹೈದ್ರಾಬಾದ್‌ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ
  • 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಆ ಸೂಪರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಯಾರು?
  • ಸೀಸನ್‌ನಿಂದ ರೂಲ್ಡ್‌ ಔಟ್‌ ಆಗಿರೋ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಆಯುಷ್‌

28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ, CSK ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಡಲಿರೋ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌.. ತಂಡದ ನಸೀಬು ಚೇಂಜ್‌ ಆಗುತ್ತಾ?
Pic credit: CSK

 Urvil Patel Replacement: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ಗುರುವಾರ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. 18 ವರ್ಷದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಇಡೀ ಸೀಸನ್‌ನಿಂದ ರೂಲ್ಡ್‌ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಇಂಜುರಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 28 ಬಾಲ್‌ಗೆ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.    

ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಅವರ ಎಡಗಾಲಿನ ಮಂಡಿರಜ್ಜಿನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಅವರ ಗಾಯವು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು 6 ರಿಂದ 12 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಉಳಿದ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. 17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 30 ರನ್ ಗಳಿಸಿದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಪಿಸಿಯೋ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಮೈದಾನದಿಂದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ರೂಮ್‌ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. 

ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಬೇಕಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡ ಈಗ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಹುಡುಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉರ್ವಿಲ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ಆಗಿದ್ದು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಸಯದ್‌ ಮುಸ್ತಾಕ್‌ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್‌ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಉರ್ವಿಲ್‌ ಪಟೇಲ್‌ ಅವರು ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದರು. 2024ರ ನವೆಂಬರ್‌ 27 ರಂದು ನಡೆದ ಟೂರ್ನಿಯ T20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಉರ್ವಿಲ್‌ ಪಟೇಲ್‌ ಕೇವಲ 15 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ 28 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 35 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 113 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

