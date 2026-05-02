CSK vs MI IPL 2026: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ರಣರೋಚಕ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದಿದೆ.
CSK vs MI IPL 2026: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಬಲಿತ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು, ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ 10 ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಇವೆರಡೂ ತಾವು ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಋತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕೇವಲ ಎರಡು ಗೆಲುವುಗಳ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮೂರು ಗೆಲುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ, ಯಾವುದೇ ತಂಡವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸೋಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಂತದಿಂದ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು 14 ಅಂಕಗಳು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಏಳನೇ ಸೋಲು ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ನಂತೆಯೇ CSK ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಪ್ಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು.
ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಇಬ್ಬರು ಐಕಾನ್ಗಳಾದ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ದಂತಕಥೆ ಆಟಗಾರರನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾಯುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರಂತಹ ಹೆಸರುಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ.
ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ - SRH ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದ MI ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಹೆಣಗಾಡಿತು. ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಶೀಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ತಣ್ಣನೆಯ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ತಂಡದ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕವಾಗಿ ಸ್ಪೋಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಸ್ವರವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಿವಂ ದುಬೆ ಮತ್ತು ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದು, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಮುಂಬೈ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕಕ್ಕೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ - ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
