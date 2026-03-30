CSK VS RR today ipl 2026 match update: 2025 ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡ ನಂತರ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ IPL 2026 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪುನಃ ಬರೆಯಲು ನೋಡುತ್ತಿವೆ. RR ಗಮನಾರ್ಹ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ CSK ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವ್ಯಾಪಾರವೆಂದರೆ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇದು RR ಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
RRನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಈಗ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್, ನಾಂಡ್ರೆ ಬರ್ಗರ್ ಮತ್ತು ಆಡಮ್ ಮಿಲ್ನೆ ಅವರ ವೇಗದಿಂದ ಬಲಗೊಂಡಿದೆ, ಸ್ಪಿನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಪೂರಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಅವರನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, RR ತಮ್ಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೇರಾ ಮತ್ತು ದಾಸುನ್ ಶನಕ ಅವರ ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕವನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಪರಾಗ್ 3 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಏಳು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ CSK 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 51 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು, ಜಡೇಜಾ ಅವರ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 51 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ 10 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೌಂಡರಿ ಹೊಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ದರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜಡೇಜಾ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಎಸೆತ. ವೇಗದ, ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಟಂಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ. ಸರ್ಫರಾಜ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಲು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜಡೇಜಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟಂಪ್ಗಳನ್ನು ಆಟದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. 12 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 17 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಔಟಾದರು.
ಆದರೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತವನ್ನು ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಡ್ಯೂಬ್ ವೈಡ್ ಲಾಂಗ್-ಆನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಜಡೇಜಾ ಬೇಗನೆ ತನ್ನ ಲೈನ್ ಗಳನ್ನು ವೈಡ್ ಆಫ್ ನಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಡ್ಯೂಬ್ ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವೈಡ್ ಲಾಂಗ್-ಆಫ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಜಡೇಜಾ ಡಬಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಓವರ್ ಮೂಲಕ RRಗೆ ಮರಳಿದರು.
CSK ತಂಡವು ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಧೋನಿ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗೆ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ, ಇದು CSK ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಳದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಥನ್ ಎಲ್ಲಿಸ್ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ನಂತರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಮತ್ತು ನೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ CSK ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ ಆಟಗಾರ ಅಕೇಲ್ ಹೊಸೇನ್ ಮತ್ತು ಜೇಮೀ ಓವರ್ಟನ್ರಂತಹ ವೇಗದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ, ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ನಂ.3 ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಾನ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಹುದು, ವೀರ್ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದೊಂದಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
