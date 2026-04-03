English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • IPL 2026ರಲ್ಲಿ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು.. ಈ ಟೀಮ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಕ್ಕಾ!

IPL 2026ರಲ್ಲಿ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು.. ಈ ಟೀಮ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಕ್ಕಾ!

ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅವಂತಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 3, 2026, 07:56 PM IST
  ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಏಪ್ರಿಲ್‌ 5 ರಂದು ಮ್ಯಾಚ್
  • ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಫಾರ್ಮ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ
  • ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು

Trending Photos

IPL 2026ರಲ್ಲಿ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು.. ಈ ಟೀಮ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಕ್ಕಾ!
ಕೃಪೆ; IPL

CSK will be at bottom of points table: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಸೀಸನ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ರನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ರನ್‌ ಬಾರಿಸುತ್ತಿವೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಂತಹ ತಂಡಗಳು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿಔೆ. ಆದರೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಫಾರ್ಮ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತೀವ್ರವಾದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಹಸ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂತೂ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವುದು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 127 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪತನಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡವು ಟಿ20 ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೇಮಿಯಾ ಓವರ್ಟನ್ ಅವರ 43 ರನ್‌ಗಳು ತಂಡವನ್ನು 100ರ ಗಡಿ ದಾಟುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಮಾನ ಉಳಿಸಿತು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಯಾರೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಚೆನ್ನೈ ಟೀಮ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನವೇ ಸರಿ ಎನ್ನಬಹುದು. 

ಐಪಿಎಲ್‌ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಜ್ಞರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ದೀಪಕ್ ಹೂಡಾ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವ ಮೂಲಕ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಂಡವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದೆ. 

ಇದೇ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ನಂತರ ಮಾಜಿ ಕೂಲ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಗಾಯವು ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ. ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಮತ್ತು ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅವರಂತಹ ತಾರೆಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ದೊಡ್ಡ ಮೈನಸ್ ಆಗಿರುವುದು ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ.

ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌, ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್‌ ಜೈಂಟ್ಸ್‌ ತಂಡಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಟಗಾರರು ಬದಲಾಗಿದ್ದರೂ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಹಣೆಬರಹ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಈ 19ನೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಂಡವನ್ನು ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಅನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕಳಫೆ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಸೀಸನ್‌ ಫುಲ್‌ ನಾವು ಅವಮಾನ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

IPL 2026CSK will be at bottom of points tableIPL 2026 points tableIPL 2026 CricketCricketers

Trending News