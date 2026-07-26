/CWG 2026: ಗ್ಲ್ಯಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು ಚಿನ್ನದ ಬೇಟೆ! ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ

CWG 2026 Mirabai Chanu : ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ 31 ವರ್ಷದ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಚಾನು, ಸ್ನ್ಯಾಚ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 85 ಕೆಜಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ಜರ್ಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 105 ಕೆಜಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 190 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.
ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಿಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 22 ಕೆಜಿ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಮೀರಾಬಾಯಿ ತಮ್ಮ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರು. ಸ್ನ್ಯಾಚ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 82 ಕೆಜಿ ಎತ್ತಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಅವರು, ಮೂರನೇ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ 85 ಕೆಜಿ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಒಟ್ಟು 190 ಕೆಜಿ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ದೇಶದ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಒಬ್ಬರು ಸಾಧಿಸಿದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ತೂಕದ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಚಿನ್ನದ ಬೇಟೆ : ಮಣಿಪುರ ಮೂಲದ ಈ ಅನುಭವಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ನಿರಂತರ ಯಶಸ್ಸಿನ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2018ರ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ 2022ರ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಚಾನು, ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ತೀವ್ರ ತರಬೇತಿಯ ಮೂಲಕ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇದೀಗ ಗ್ಲ್ಯಾಸ್ಗೋದಲ್ಲೂ ಬಂಗಾರದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಷಿಕಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕದ ಗರಿ : ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಕೂಟದ 4ನೇ ದಿನದಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪುರುಷರ 60 ಕೆಜಿ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನಾಡುತ್ತಿರುವ ರಿಷಿಕಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಸ್ನ್ಯಾಚ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 121 ಕೆಜಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ಜರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 143 ಕೆಜಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 264 ಕೆಜಿ ಭಾರ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಲಿದ ಎರಡನೇ ಪದಕವಾಗಿದೆ.