ಭಾರತ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌: ಈ ತಂಡವೇ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ ಎಂದ ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್!!

2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಭಾರತ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮಾರ್ಚ್ 8ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪಂದ್ಯವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ಏಕೈಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ದಂತಕಥೆಯ ವೇಗಿ ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್ ಈ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ಚೋಕರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನೀಡುತ್ತೇನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 'ಚೋಕರ್ಸ್' ಟ್ಯಾಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳ ನಾಕೌಟ್ಗಳಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ತಂಡಗಳು ಒತ್ತಡ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದರೂ ಸೋಲು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಹಲವು ಬಾರಿ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಸೋಲು
ಪ್ರಸಕ್ತ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕೇವಲ 12.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನೀಡಿದ್ದ 170 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮೊದಲ ಸೋಲು ಇದು. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಭಿಯಾನ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿವೀಸ್ ತಂಡವು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈಗ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
"ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನ ಚೋಕರ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ... ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ನಮಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ನಾನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್ IND vs NZ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ಚೋಕರ್ಗಳ ಟ್ಯಾಗ್ ನೀಡುತ್ತೇನೆ
"ಒಂದು ವೇಳೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ 'ಚೋಕರ್ಸ್' ಟ್ಯಾಗ್ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇಷ್ಟ, ಆದರೆ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನ ಸೋಲಿಸುತ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಭಾರತವನ್ನ ಸೋಲಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮವಹಿಸಬೇಕುʼ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇನ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಭಾರತವನ್ನ ಸೋಲಿಸಲು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪವಾಡವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೇನ್ ಪ್ರಕಾರ, ʼಭಾರತವು ತವರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಸೋಲಿಸುವುದು ಯಾವುದೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಲ್ಲʼ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ.
