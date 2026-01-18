English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬ್ಯಾಕ್‌ ಟು ಬ್ಯಾಕ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಮಿಡ್ಲ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್!

ಇಂದೋರ್‌ನ ಹೋಳ್ಕರ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಮಿಡ್ಲ್‌ ಆರ್ಡರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಮತ್ತೊಂದು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 18, 2026, 05:00 PM IST
  • ಭಾರತ ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯ ಎಂದರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌
  • ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಎರಡು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು
  • 117 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 2 ಸಿಕ್ಸ್‌ರಿಂದ ಸೆಂಚುರಿ

ಬ್ಯಾಕ್‌ ಟು ಬ್ಯಾಕ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಮಿಡ್ಲ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್!

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಮಿಡ್ಲ್‌ ಆರ್ಡರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಡೇರಿಯಲ್‌ ಮಿಚೆಲ್‌ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ಡೇರಿಯಲ್‌ ಮಿಚೆಲ್‌ ಸರಣಿಯ ಕೊನೆಯ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲೂ ನೂರು ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿ ಕಿವೀಸ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 

ಇಂದೋರ್‌ನ ಹೋಳ್ಕರ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡದ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಡೇರಿಯಲ್‌ ಮಿಚೆಲ್‌ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮಿಚೆಲ್‌ ಮೂರು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅಮೋಘವಾದ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಎನ್ನಬಹುದು. 

ರಾಜ್‌ಕೋಟ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ‌ ಡೇರಿಯಲ್‌ ಮಿಚೆಲ್ ಅವರು 84 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಲವೇ ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಡೇರಿಯಲ್‌ ಮಿಚೆಲ್‌, ಕೇವಲ 117 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 11 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 2 ಬಿಗ್‌ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 131 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಿಚೆಲ್‌, 125 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸೆಂಚುರಿಯೇ ಬಾರಿಸಿಲ್ಲ.. 99 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದಾಗಲೇ ಔಟ್‌ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!

ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಒಡಿಐ ಪಂದ್ಯ ಎಂದರೆ ಫುಲ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡೋ ಡೇರಿಯಲ್‌ ಮಿಚೆಲ್‌ ಶತಕದ ಮೇಲೆ ಶತಕ ಬಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಜೊತೆಗಿನ ಕಳೆದ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಚೆಲ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌‌ ಬಲ ನೋಡುವುದಾದರೆ, 130, 134, 17, 63, 84, 131, 100 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ ಬಾರಿಸಿದವರು ಎಂದರೆ ಎಬಿಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್‌ 5 ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಚೆಲ್‌ 4 ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಂಗ್‌ ಬೌಲರ್‌ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ.. ಕಿವೀಸ್‌ ಓಪನರ್‌ನನ್ನ 3 ಬಾರಿ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ ಗಂಭೀರ್‌ ಶಿಷ್ಯ!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

