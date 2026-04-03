PSL break, David Warner returns to Australia: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ (PSL)ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾಚಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಹಾಗೂ ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಮೊಯಿನ್ ಅಲಿ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕರಾಚಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಾರ್ನರ್, ದಿಢೀರ್ ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಅವರು ಕರಾಚಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಕರಾಚಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ನಾಯಕ ವಾರ್ನರ್, ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ಅನ್ನು ತೊರೆದು ತವರಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಎಂದು ವಾಪಸ್ ಆಗಿದ್ದರಂತೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಾರ್ನರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕರಾಚಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಒಂದು ವಾರದ ಅಂತರವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುವುದೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ವಾರ್ನರ್ ತವರಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ವಾರ್ನರ್ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲೀಗ್ ವೇಳೆ ತವರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2026ರಲ್ಲಿ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದು.. ಈ ಟೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಕ್ಕಾ!
ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಅವರು ಕರಾಚಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಮೊಯಿನ್ ಅಲಿ ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಸುವಾಗ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಕರಾಚಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೈದರ್ ಅಜರ್ ಅವರು, ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಅವರನ್ನು ಸುಮ್ಮನಿರುವಂತೆ ಹೇಳಿ, ಕೋಪ ಶಮನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದ್ದರೂ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಅವರು ವದಂತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದು ಸಲ IPL ಟ್ರೋಫಿ ವಿಜೇತ, ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಚಾಂಪಿಯನ್.. ಈಗ ಕಸ ಆಯುತ್ತಿರೋ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್.. Video
🚨 VIRAL CLIP: Moeen Ali vs David Warner 🔥🔥
What looked like a “big fight” was actually a heated on-field argument during a PSL match in Karachi. Another Global Humiliation For Pakistan 😭 🇵🇰
— Anurag Singh (@anurag_ce) April 3, 2026