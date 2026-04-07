  • IPL ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಅರೆಸ್ಟ್‌.. ಲೀಗ್‌ ಆಡುವಾಗಲೇ ಎದುರಾಯಿತು ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ!

ಸೂಪರ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಆಡುವಾಗ  ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮರಳಬೇಕು ಎನ್ನುವಾಗ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 7, 2026, 06:02 PM IST
  • ಮೂರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರಾಚಿ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನಾ ಸಹ ಆಟಗಾರನ ಜೊತೆ ಜಗಳ

David Warner arrested for drink-driving: ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (IPL)ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಿ, ನಾಲ್ಕು ಶತಕ ಹಾಗೂ 62 ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಡೇವಿಡ್‌ ವಾರ್ನರ್‌ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಡೇವಿಡ್‌ ವಾರ್ನರ್‌ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರಾಚಿ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಸಮಯವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ತವರಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರಾಚಿ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಡೇವಿಡ್‌ ವಾರ್ನರ್‌ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಿಡ್ನಿಯ ಮರೂಬ್ರಾ ಎನ್ನುವ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ನ್ಯೂ ಸೌತ್‌ ವೇಲ್ಸ್‌ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ವಾರ್ನರ್‌ ಅವರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಡೇವಿಡ್‌ ವಾರ್ನರ್‌ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೇವಿಡ್‌ ವಾರ್ನರ್‌ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಬ್ರೀಥಲೈಸರ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 0.10 ರಷ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್‌ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್‌ ಬಂದಿದೆ. 

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೂಪರ್‌ ಲೀಗ್‌ (PSL)ನಲ್ಲಿ ಕರಾಚಿ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಡೇವಿಡ್‌ ವಾರ್ನರ್‌ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಎಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ವಾರ್ನರ್‌ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರಾಚಿ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಆಡಿರುವ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಮೂರನ್ನು ಕರಾಚಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು, ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್‌ನಲ್ಲಿದೆ.  

ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್‌ 9 ರಂದು ಪೇಶಾವರ್‌ ಝಲ್ಮಿ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೆ ಡೇವಿಡ್‌ ವಾರ್ನರ್‌ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡೇವಿಡ್‌ ವಾರ್ನರ್‌ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಲೀಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್‌ ಬ್ಯಾಷ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೀಗ್‌ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್‌ ಪರ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಆಗಿದ್ದರು. 

