39 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಕುಗ್ಗದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಲ.. 11 ಫೋರ್‌, 9 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಮೇತ 130 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌, ಆದ್ರೆ..?

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಷ್ ಲೀಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ 14 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಿಬಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆಲಕಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದ ತಂಡವನ್ನು ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಮೇಲೆತ್ತಿದರು ಕೊನೆಗೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಬಿಎಲ್ನ 21ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಬಾರ್ಟ್ ಹರಿಕೇನ್ಸ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲ ಫೀಲ್ಡಿಂಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕಳಫೆ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿತು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಓಪನ್ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ಥಂಡರ್ಸ್ ಥಂಡಾ ಹೊಡೆದು ಪ್ರಮುಖ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದಡೆ ಕ್ರೀಸ್ ಕಚ್ಚಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಓಪನರ್ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಸದ್ದು ಅಡಗಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್, 57 ಬಾಲ್ಗಳಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ವಾರ್ನರ್ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಭಟಿಸಿದರು.
ಏಕೆಂದರೆ 20ನೇ ಓವರ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ನಾಥನ್ ಎಲಿಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 30 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 65 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ವಾರ್ನರ್ 11 ಫೋರ್, 9 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 130 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ಸ್ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 205 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಹೋಬಾರ್ಟ್ ಹರಿಕೇನ್ಸ್ 207 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂಧ ವಾರ್ನರ್ ಶತಕ ವ್ಯರ್ಥವಾದಂತೆ ಆಗಿದೆ.
