39 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಕುಗ್ಗದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಲ.. 11 ಫೋರ್‌, 9 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಮೇತ 130 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌, ಆದ್ರೆ..?

ಬಿಬಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಡೇವಿಡ್‌ ವಾರ್ನರ್‌ ಅವರು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಬಿಬಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 4, 2026, 12:24 AM IST
  • ನವಯುವಕನಂತೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಿದ ಡೇವಿಡ್‌ ‌‌
  • ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ಸ್‌ಗೆ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿದ ಹೋಬಾರ್ಟ್‌ ಹರಿಕೇನ್ಸ್‌
  • ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದ ವಾರ್ನರ್

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಿಗ್‌ ಬ್ಯಾಷ್‌ ಲೀಗ್‌ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ 14 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಿಬಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್‌ ವಾರ್ನರ್‌ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆಲಕಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದ ತಂಡವನ್ನು ಡೇವಿಡ್‌ ವಾರ್ನರ್‌ ಮೇಲೆತ್ತಿದರು ಕೊನೆಗೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ.

ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಬಿಎಲ್‌ನ 21ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಬಾರ್ಟ್‌ ಹರಿಕೇನ್ಸ್‌ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲ ಫೀಲ್ಡಿಂಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ಸ್‌ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕಳಫೆ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡಿತು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಓಪನ್‌ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ಥಂಡರ್ಸ್‌ ಥಂಡಾ ಹೊಡೆದು ಪ್ರಮುಖ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. 

ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದಡೆ ಕ್ರೀಸ್‌ ಕಚ್ಚಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಓಪನರ್ ಡೇವಿಡ್‌ ವಾರ್ನರ್‌‌ ಎದುರಾಳಿಗಳ ಸದ್ದು ಅಡಗಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಡೇವಿಡ್‌ ವಾರ್ನರ್‌, 57 ಬಾಲ್‌ಗಳಲಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ವಾರ್ನರ್‌ ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಭಟಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಸ್‌.. ಬಾಂಗ್ಲಾ ಆಟಗಾರನಿಗ ಗೇಟ್‌ ಪಾಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ‌ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌, ಕಾರಣವೇನು?

ಏಕೆಂದರೆ 20ನೇ ಓವರ್‌ ಮಾಡಲು ಬಂದ ನಾಥನ್‌ ಎಲಿಸ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 30 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 65 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ವಾರ್ನರ್‌ 11 ಫೋರ್‌, 9 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 130 ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಡ್ನಿ ಥಂಡರ್ಸ್‌ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 205 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಸೆಟ್‌ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಹೋಬಾರ್ಟ್‌ ಹರಿಕೇನ್ಸ್‌ 207 ರನ್‌ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂಧ ವಾರ್ನರ್‌ ಶತಕ ವ್ಯರ್ಥವಾದಂತೆ ಆಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ODIಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್‌ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಗಿಲ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್..‌ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋದು ಅನುಮಾನ, ಕಾರಣ?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

David Warnerdavid warner bbldavid warner ageAustralian cricketerdavid warner stats

