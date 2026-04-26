ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ.. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ DC ಬೌಲರ್‌ ಏನು ಹೇಳಿದರು?

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತದ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಚೇಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 26, 2026, 05:58 PM IST
ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ 5 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ನೀವು ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ..! ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ
ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ 5 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ನೀವು ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ..! ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ
800 ಬೌಂಡರಿ, IPL ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ.. ಈ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಥಾನ?
800 ಬೌಂಡರಿ, IPL ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ.. ಈ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಥಾನ?
ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ ಮೂರೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಐಸ್‌ ಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಕರಗುವುದು !
ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ ಮೂರೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಐಸ್‌ ಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಕರಗುವುದು !
Ashu Reddy : ಮದುವೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ನಟಿಯಿಂದ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ವಂಚನೆ..! ದೂರು ದಾಖಲು
Ashu Reddy : ಮದುವೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ನಟಿಯಿಂದ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ವಂಚನೆ..! ದೂರು ದಾಖಲು
DC bowler Lungi Ngidi first reaction: ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ವೇಗಿ ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಇಂಜುರಿ ನಂತರ ಗ್ರೀನ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 11 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರದ ಬಿಎಲ್‌ಕೆ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ದಿನದ ಬಳಿಕ ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಮೂರನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಅವರು ಮಿಡ್-ಆಫ್ ಕಡೆಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡಿದರು.‌ ಈ ಬಾಲ್‌ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಹಿಂದಕ್ಕೆ..ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಫಿಸಿಯೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡಲೇ ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ ಅವರನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಯಿತು. 

ಸದ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರದ ಬಿಎಲ್‌ಕೆ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ತಲೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರವಾದ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಆಗಿರುವ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಘಟನೆ ನಡೆದು ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ ಲುಂಗಿ ಎನ್‌ಗಿಡಿ‌ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲುಂಗಿ ಅವರು "ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಾಳಜಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ". ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆಲ್‌ ಗುಡ್‌ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ತಂದಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇಂಜುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌.. ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಗಾಯದ ಗಂಭೀರತೆ ಹೇಗಿದೆ?

ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತದ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಅಜೇಯ 152 ರನ್‌ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ 265 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಬೃಹತ್‌ ಮೊತ್ತದ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 18.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಚೇಸ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರನ್ ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 50 ಕೋಟಿ ರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ನೋ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌.. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌, ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಜಾಡಿಸಿದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ! 

 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

