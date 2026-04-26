DC bowler Lungi Ngidi first reaction: ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ವೇಗಿ ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಇಂಜುರಿ ನಂತರ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 11 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರದ ಬಿಎಲ್ಕೆ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ದಿನದ ಬಳಿಕ ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೂರನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಅವರು ಮಿಡ್-ಆಫ್ ಕಡೆಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಹಿಂದಕ್ಕೆ..ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಫಿಸಿಯೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡಲೇ ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ ಅವರನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಸದ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರದ ಬಿಎಲ್ಕೆ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಗಿಡಿ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ತಲೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರವಾದ ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಆಗಿರುವ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆ ನಡೆದು ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಬೌಲರ್ ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಲುಂಗಿ ಅವರು "ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಾಳಜಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ". ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆಲ್ ಗುಡ್ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ತಂದಿದೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಅಜೇಯ 152 ರನ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ 265 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 18.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರನ್ ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ.
Lungi Ngidi’s Instagram story. 👏❤️ pic.twitter.com/w5HIUr2WXl
— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 26, 2026