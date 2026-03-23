ಇಡೀ IPL ಇಂದ ಈ ನಿಯಮವನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಎಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್..‌ ಇದು ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ!

DC captain Axar Patel says impact player rule: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಹಳೆಯ ನಿಯಮ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಸೀಸನ್ ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಳೆದ ಐಪಿಎಲ್ನ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಆಟವಾಡಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ, ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ತಂಡವೇ ನೆಲಕಚ್ಚಿತ್ತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಸತತ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿತ್ತಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿತು. ಇದರಿಂದ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಸಾರಥ್ಯದ ತಂಡ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಯಮ 2023ರಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಾನು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೌಂಡರ್. ಮೊದಲು ನೀವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಬಳಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಥವಾ ಬೌಲರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ ಆಗಿರಲಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನನಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
