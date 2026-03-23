English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
ಇಡೀ IPL ಇಂದ ಈ ನಿಯಮವನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಎಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್..‌ ಇದು ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ!

ಮಾರ್ಚ್‌ 28 ರಿಂದ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿ ಓಪನಿಂಗ್‌ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿ ಸಂಗತಿ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 23, 2026, 11:57 PM IST
  • ಐಪಿಎಲ್‌ನ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಅಸಮಾಧಾನ
  • ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಎಂದಿದ್ರು
  • ಯಾರು ಯಾರೋ ಪಂದ್ಯದ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಡುತ್ತಾರೆ

Trending Photos

camera icon5
camera icon6
camera icon7
camera icon6
DC captain Axar Patel says impact player rule: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಹಳೆಯ ನಿಯಮ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಸೀಸನ್ ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಳೆದ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಆಟವಾಡಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ, ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ತಂಡವೇ ನೆಲಕಚ್ಚಿತ್ತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಸತತ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿತ್ತಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿತು. ಇದರಿಂದ ಅಕ್ಷರ್‌ ಪಟೇಲ್‌ ಸಾರಥ್ಯದ ತಂಡ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಯಮ 2023ರಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಾನು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್. ಮೊದಲು ನೀವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಬಳಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಥವಾ ಬೌಲರ್‌ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನು ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮ ಆಗಿರಲಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನನಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

IPL Impact Player ruleIPL substitution ruleIndian Premier League Impact PlayerAxar Patel Impact Player comments

Trending News