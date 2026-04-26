IPL 2026 Lungi Ngidi injury: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಫಿಸಿಯೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಎನ್ಗಿಡಿ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ 11 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿಯ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದೆಹಲಿಯ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರದ ಬಿಎಲ್ಕೆ-ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇದು ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ಇದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಸಿಪಿ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ (Police control room) ಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ ಇರುವ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ವೇಗವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪಲು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ದೆಹಲಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಡುವೆಯೂ ಕೇವಲ 11 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರು. ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಸದ್ಯ ಚೇತರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೂರನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಮಿಡ್-ಆಫ್ ಕಡೆಗೆ ಬಿಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಲವಾಗಿ ಬಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ತೀವ್ರ ನೋವಿನಿಂದ ಕಿರುಚುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆ ಅರಿತುಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೈದಾನದಿಂದ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಗೆಲುವಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ, ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಕಾರಣವಲ್ಲ.. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್!
ಇನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಅಜೇಯ 152 ರನ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 265 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 18.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರನ್ ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇಂಜುರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್.. ಯಂಗ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಗಾಯದ ಗಂಭೀರತೆ ಹೇಗಿದೆ?