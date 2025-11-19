ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಡೀಲ್; ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಮೆಂಟರಿಯಿಂದ ಮೆಕ್ ಗ್ರಾತ್ ಔಟ್...!

ಸಿಡ್ನಿ:
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಿಗ್ಗಜ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಗ್ಲೆನ್ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಅವರು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ bet365 ಜೊತೆಗಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಮುಂಬರುವ ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಬಿಸಿ (ABC) ಕಾಮೆಂಟರಿ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಬಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್, ಈ ಬಾರಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಬಿಸಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸರೋವರದ ನೀರನ್ನು ಸೂಪ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಬರ್..! ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸರೋವರದ ಹಿಂದಿದೆ ರೋಚಕ ಕಥೆ..!
ಸಿಡ್ನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, bet365ಗಾಗಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಜೂಜು ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗಿನ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಎಬಿಸಿಯ ಆಂತರಿಕ ನೀತಿಯಡಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಮಿಚೆಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರನ್ನೂ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಬಿಸಿ ಕಾಮೆಂಟರಿ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಜಾನ್ಸನ್ ಎಬಿಸಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು.bet365 ಸದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅಧಿಕೃತ ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಶಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಘರ್ಷ (conflict of interest) ಆತಂಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..ಬೆಳ್ಳಿ ದರದಲ್ಲಿ 5000 ರೂ ಇಳಿಕೆ..!
ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಅವರ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಎಬಿಸಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಮೆಕ್ಗ್ರಾತ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾಜಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಟಾಮ್ ಮೂಡಿ ತುಂಬಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಡ್ಯಾರೆನ್ ಲೆಹ್ಮನ್, ಜೇಸನ್ ಗಿಲ್ಲೆಸ್ಪಿ, ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್, ಜಿಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬಿನ್ ಮಿಡಲ್ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಎಬಿಸಿ ಕಾಮೆಂಟರಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ.ಎಬಿಸಿ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾತ್ಮಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಡೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ