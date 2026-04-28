ನವದೆಹಲಿ: ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವೇಗಿ ಲುಂಗಿ ಎನ್ಗಿಡಿ ಗಾಯಗೊಂಡಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹಸಿರು ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೇವಲ 11 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದ ದೆಹಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಎಸಿಪಿ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಈಗ ವಿರಾಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿರುವ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸಿಪಿ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವವಿದೆ.ಅವರು ಸ್ವತಃ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ದೆಹಲಿಯ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ.ಅವರು ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಂತಹ ದಂತಕಥೆಯ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೆವ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎಸಿಪಿ ಸಂಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2003-04ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲೀಗ್ಗಳ ಅಗ್ರ 16 ತಂಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದವು, ಆಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ. ನಮ್ಮ ತಂಡ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಾಗ ಅವರ ತಂಡ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯದ ತಂಡಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಕೊಹ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಗ ನನಗೆ ವಿರಾಟ್ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬಂದಿತ್ತು.
ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ದಿನದಂದು ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತುಆಗ ಫಿರೋಜ್ ಷಾ ಕೋಟ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಆಗ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರು ಚಹಾ ಮತ್ತು ಪಕೋಡ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಅವರ ಸಮರ್ಪನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮರ್ಪನೆಯೇ ಇಂದು ಅವರನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.