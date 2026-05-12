Delhi Capitals captain wins match against Punjab: ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (PBKS) ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (DC) ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 211 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 74 ರನ್ಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 56 ರನ್ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರ 51 ರನ್ ತಂಡವು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಚೇತರಿಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟವು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಇದೇ ರನ್ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಆಡಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು, ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ವಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲ 3 ಅಥವಾ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 60 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 72 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿತ್ತು.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಮತ್ತು ಮಾಧವ್ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಮಂಕದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಲರ್ ಜೊತೆಯ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಭರವಸೆ ತಂದಿತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಯುವಕರು ಮುಗಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು, ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಾಹಿಲ್ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಿಗೆ ಅಂತಹ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹುಶಃ ಬೌಲರ್ಗಳು ಮೊದಲ 3-4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೆರವು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾವಿಸಿದೇವು. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಾಧವ್ ತಿವಾರಿ ಮತ್ತು ಆಕಿಬ್ ನಭಿ ದಾರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಾಗಲೂ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೆರವು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವೇಗಿಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಗೂ ಡೇವಿಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶುತೋಷ್ ಶರ್ಮಾ 24 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಮಾಧವ್ ತಿವಾರಿ 8 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 18 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು ಮತ್ತು ಆಕಿಬ್ ನಬಿ ಕೇವಲ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟ್ಲಸ್ 19 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 216 ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪ್ಲೇಆಫ್ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದೆ.