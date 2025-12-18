74 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 20 ಸಿಕ್ಸರ್, 24 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಬಲ್ ಸೆಂಚುರಿ.. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ ಯುವ ಸ್ಟಾರ್!‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿಯೇ ಅಪರೂಪದ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ..

DC Star Cricketer: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಿಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ʼಡಿಸಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಪ್ʼ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಂದ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ʼಡಿಸಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಪ್ʼ ಟಿ 20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿರುದ್ಧದ ಬರಾಖಂಬಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು 394 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಬರಾಖಂಬಾ ಶಾಲೆಯ ಓಪನರ್ ತನ್ಮಯ್ ಚೌಧರಿ ಕೇವಲ 74 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 228 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿಲ್ ಖುಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ಮಯ್ ಚೌಧರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 308.1 ಆಗಿತ್ತು.
ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ತನ್ಮಯ್ ಚೌಧರಿ ತಮ್ಮ 74 ಎಸೆತಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 24 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 20 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ 228 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ದ್ವಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ಮಯ್ ಚೌಧರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬಾರಾಖಂಬಾ ಶಾಲೆ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವರುಣ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ತಮ್ಮ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 112 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 13 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು 6 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಆಟಗಾರನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 400 ಆಗಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿನೇ ಮೀರಿಸಿದ ಯಂಗ್ ಗನ್.. 209 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್, ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಎಷ್ಟು?
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ತನ್ಮಯ್ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ವರುಣ್ ಮತ್ತು ತನ್ಮಯ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ದಿಗ್ಬ್ರಮೆಗೊಳಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಂದೆಡೆ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರಾಖಂಬಾ ಶಾಲೆ 394 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರೆ, ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ 'ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್' ತಂಡ ಕೇವಲ 27 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಪತನಗೊಂಡಿತು. ತಂಡದ ಆರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಬರಾಖಂಬಾ ಶಾಲೆ 367 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ vs ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ T20 ಮ್ಯಾಚ್ ರದ್ದು.. ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಏನು?
ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಈ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಆಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯ ಭಾರೀ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಆಟಗಾರರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇವರ ಅಬ್ಬರ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಯಲಿ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.