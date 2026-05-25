IPL 2027: IPL ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ನ ನಿರಾಶೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ 34.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಐದು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
2026ರ ಸೀಸನ್ ಅಂತ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದೆ. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಈ ತಂಡವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮುಂಬರುವ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 34.50 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಐದು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ನ ನಿರಾಶೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. 2026 ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 14 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡವು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6 ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿತು. ಕಳೆದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೂ, ಅದು ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಐಪಿಎಲ್ ಈಗಾಗಲೇ 2027 ರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ತಂಡದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವ ಹೆಸರು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್. ಹಿಂದೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಲವು ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಡಿದ 11 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 10.30 ರ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂ.13.25 ಕೋಟಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲಿದೆ.
ನಟರಾಜನ್ ಅವರ ವಜಾ
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವು ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೌರ್ಬಲ್ಯವಾಗಿದೆ. 10.75 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಭಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾದ ಎಡಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಟಿ. ನಟರಾಜನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಡಿದ 10 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎಕಾನಮಿ ರೇಟ್ ಕೂಡ 11.18 ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 8 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಭಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾದ ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ 10 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದರಿಂದ ತಂಡವು ಸುಮಾರು 18 ಕೋಟಿ 75 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಔಟ್
ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ 2 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 18 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎರಡು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು, ಇದು ತಂಡದ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಟಗಾರ ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 75 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಬಂದ ರೆಹಾನ್ ಅಹ್ಮದ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಡಕೆಟ್ ಸ್ಥಾನ ರದ್ದತಿಯಿಂದ ತಂಡಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಪರ್ಸ್ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಐದು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 34.50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.