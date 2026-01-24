English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮಾರಕ ದಾಳಿಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತತ್ತರ: ಅಜೇಯ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬ್ರೇಕ್..!

ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಅಜೇಯ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 24, 2026, 11:27 PM IST
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮಾರಕ ದಾಳಿಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತತ್ತರ: ಅಜೇಯ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬ್ರೇಕ್..!
Photo Courtsey: X

ವಡೋದರಾ: ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಸಿಎ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ (ಕೊಟಂಬಿ) ನಡೆದ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ 7 ವಿಕೆಟ್ ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವು ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿತು.

ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 109 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರವಾಗಿ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (38 ರನ್, 34 ಬಾಲ್‌ಗಳು, 6 ಬೌಂಡರಿ, 1 ಸಿಕ್ಸ್) ಅವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಗ್ರೇಸ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ 9, ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವಾಲ್ 11, ರಾಧಾ ಯಾದವ್ 18 ರನ್‌ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾದರು.ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ನಂದನಿ ಶರ್ಮಾ 3 ವಿಕೆಟ್, ಮರಿಜಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಚಿನೆಲ್ ಹೆನ್ರಿ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮುರಿದರು.Image

ಇದೇ ವೇಳೆ 110 ರನ್ ಗಳ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವು 15.4 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 111 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ 7 ವಿಕೆಟ್ ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.ಲಾರಾ ವೊಲ್ವಾರ್ಡ್ ಅಜೇಯ 42 ರನ್ (38 ಬಾಲ್‌ಗಳು, 4 ಬೌಂಡರಿ, 1 ಸಿಕ್ಸ್) ಗಳಿಸಿದರೆ.ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ 24 ಮತ್ತು ಮರಿಜಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಜೇಯ 19 ರನ್‌ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.

ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಅಜೇಯ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. 
 

