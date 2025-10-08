ಇನ್ಮುಂದೆ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡವನ್ನು ʼಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾʼ ಎಂದು ಕರೆಯಬಾರದಂತೆ...!! ಮತ್ತಿನ್ನೇಗೆ? ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Team India name change: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು (ಪಿಐಎಲ್) ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬುಧವಾರ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಂತಹ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದರು.
ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ತುಷಾರ್ ರಾವ್ ಗೆಡೆಲಾ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ, ಇದು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಎಂದು ಕರೆದು, ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಕೀಲ ರಿಪಕ್ ಕನ್ಸಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಖಂಡಿಸಿತು.
ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, "ಈ ತಂಡ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ತಂಡ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತಿನ್ನೇನು? ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುವ ಇತರ ತಂಡಗಳಾದ ಹಾಕಿ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಟೆನಿಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ.
ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. "ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಗಮನಿಸಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಐಒಸಿ ನಿಯಮಗಳ ಪರಿಚಯವಿದೆಯೇ?" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೇಳಿದೆ.
ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಕೀಲರ ವಾದ
ಬಿಸಿಸಿಐ ತಮಿಳುನಾಡು ಸೊಸೈಟಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂವಿಧಾನದ 12 ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ವಕೀಲ ಕನ್ಸಾಲ್ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಿದರು. ಬಿಸಿಸಿಐ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಹಲವಾರು ಆರ್ಟಿಐಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಬಿಸಿಸಿಐ ತಂಡವನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪ್ರಕಾರ ತಪ್ಪು. ಆದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ವಾದಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಧಾರರಹಿತ ಎಂದು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ.