ಕನ್ನಡಿಗನ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಧೂಳಿಪಟ.. ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಮಿಂಚಿನ ಶತಕ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು!

ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ T20 ಟ್ರೋಫಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ನಾಡು ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡಿಗ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರು ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಕೇವಲ 45 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಗುಜರಾತ್ ನಾಯಕ ಉರ್ವಿಲ್ ಪಟೇಲ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ T20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ತಮಿಳು ನಾಡು ನಾಯಕ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಿತು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ 24 ಮತ್ತು ಶರತ್ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ 69 ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಹೊಡಿಬಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದರು.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರು, ಕೇವಲ 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 6 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರು ಬೃಹತ್ ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಲು ನೆರವಾದರು. ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ 4, ರವಿಚಂಧ್ರನ್ ಸ್ಮರನ್ 46 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಈ ಎಲ್ಲರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇವಲ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗೆ 245 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತು.
ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡು ಬೇಗನೆ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ 29 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ 145 ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. ಇನ್ನು 2019ರ ಟೂರ್ನಿ ವೇಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ 250 ರನ್ಗಳ ಗಳಿಸಿರುವುದು ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
