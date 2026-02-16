Semi Final; ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಡಬಲ್‌ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಸೆಂಚುರಿ.. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ರನ್‌?

Karnataka vs Uttarakhand Semi Final; ನಾಯಕ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಚೊಚ್ಚಲ ದ್ವಿಶತಕ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಮೊತ್ತೊಬ್ಬ ಮಿಡ್ಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸೊಗಸಾದ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸ್ಮರಣ್ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 689 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ನಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಹಾಗೂ ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವೇನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 5 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಮಯಾಂಕ್ ಔಟ್ ಆದರು. ಇವರ ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಚೊಚ್ಚಲ ದ್ವಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು.
ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 211 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 11 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಹಾಗೂ 5 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 141 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಡಬಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಾರಿಸಿದರು. 330 ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಮೈದಾನದ ತುಂಬಾ 29 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ 3 ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿ 232 ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Ind vs Pak; ಮಗನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಅಮ್ಮ ಭಾವುಕ.. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ತಾಯಿ!
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸ್ಮರಣ್ ಅವರು ಉತ್ತರಖಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಡೆತ್ತಿದರು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು ಎನ್ನುವಂತೆ ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸ್ಮರಣ್ ಅವರು ಉತ್ತರಖಂಡದ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಮನ ಬಂದಂತೆ ಚಚ್ಚಿದರು. ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಸ್ಮರಣ್ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರನ್ಗಳ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 191 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 11 ಫೋರ್ಗಳನ್ನು ಸಮೇತ 121 ರನ್ಗಳಿಂದ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ 180 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 689 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಬ್ಬರ.. KL ರಾಹುಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ಮೀರಿಸಿ ಚೊಚ್ಚಲ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ!