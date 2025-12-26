English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
30 ಬೌಂಡರಿ.. ನಾನಾ..ನೀನಾ ಎನ್ನವಂತೆ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌, ಕರುಣ್‌ ನಾಯರ್.. ಕರ್ನಾಟಕ ಜಯಭೇರಿ! ‌

ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಅವರು ಕೇರಳ ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಬಲ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 26, 2025, 06:02 PM IST
  • ಒಂದೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದರು
  • ತಂಡ ಗೆಲ್ಲುವವರೆಗೆ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಕರುಣ್‌
  • ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾರ್ಟನರ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌

30 ಬೌಂಡರಿ.. ನಾನಾ..ನೀನಾ ಎನ್ನವಂತೆ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌, ಕರುಣ್‌ ನಾಯರ್.. ಕರ್ನಾಟಕ ಜಯಭೇರಿ! ‌

ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ 413 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಕೇರಳ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಹಾಗೂ ಕರುಣ್‌ ನಾಯರ್‌ ಇಬ್ಬರು ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಗುಜರಾತ್‌ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಮಯಾಂಕ್‌ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಕೇರಳ ತಂಡ ಬಾಬಾ ಅಪರಾಜಿತ್‌, ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಹಜಾರುದ್ಧಿನ್‌ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 285 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. 

ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎದುರಿಸಿತು. ನಾಯಕ ಮಯಾಂಕ್‌ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್‌ಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ನಡೆದರು. ಬಳಿಕ ಓಪನರ್‌ ದೇವತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಯಾದ ಕರುಣ್‌ ನಾಯರ್‌ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾರ್ಟನರ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. 

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌, 116 ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನ ಆಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 137 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 3 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಮೇತ 124 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಔಟ್‌ ಆದರು. ಬಳಿಕ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್‌ ಸ್ಮರಣ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬಂದರು. 

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ತಮ್ಮ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದ ಕರುಣ್‌ ನಾಯರ್‌ 130 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಇಲ್ಲದೇ    14 ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ     130 ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಕೂಡ ಸತತವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.     

