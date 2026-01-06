English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಮಿಸ್‌.. ಜಸ್ಟ್‌ 9 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಶತಕ ವಂಚನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬೃಹತ್‌ ಸ್ಕೋರ್!

ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಶತಕ ವಂಚನೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 9 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 6, 2026, 01:44 PM IST
ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಮಿಸ್‌.. ಜಸ್ಟ್‌ 9 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಶತಕ ವಂಚನೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬೃಹತ್‌ ಸ್ಕೋರ್!
Pic credit: Akshat

ರಾಜಸ್ತಾನ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದ ಓಪನರ್‌ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಮಿಸ್‌ ಅಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಮಯಾಂಕ್‌ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ 7 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ 324 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್‌ ಗುರಿ ನೀಡಿದೆ. 

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ರಾಜಸ್ತಾನ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಿತು. ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಮಯಾಂಕ್‌ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. 

ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಇಂದು ಕೂಡ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌, 82 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಬೌಂಡರಿ,    2 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 91 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ ಮಾನವ್‌ ಸುತಾರ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್‌ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಅಗಿ ಬೇಸರದಿಂದಲೇ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ತಾಳ್ಮೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಮಯಾಂಕ್‌ 107 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ    9 ಬೌಂಡರಿ 3 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳಿಂದ 100    ರನ್‌ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ 7 ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 324 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಸೆಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಸ್ಟಾರ್‌ ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸ್‌.. VHTನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಹೇಗಿದೆ?

ದೇವದತ್‌ ಪಡಿಕಲ್‌ ಅವರು ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ ಹಾಗೂ ಕೇರಳ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಬಾರಿಸಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಾಗ ತಮಿಳುನಾಡು ಜೊತೆ ಕೇವಲ 22 ರನ್‌ಗೆ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ತ್ರಿಪುರ, ಪುದುಚೇರಿ ವಿರುದ್ಧ ಸತತ ಎರಡು ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ಪಡಿಕ್ಕಲ್‌ ಮತ್ತೆ ಇಂದು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಸೆಂಚುರಿ ಗಳಿಸುವ ಚಾನ್ಸ್‌ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕೇವಲ 9 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಮಿಸ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಗಿಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್‌..! ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಇನ್ನು ನೆನೆಪು ಮಾತ್ರ..

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

