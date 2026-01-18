English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಯಂಗ್‌ ಬೌಲರ್‌ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ.. ಕಿವೀಸ್‌ ಓಪನರ್‌ನನ್ನ 3 ಬಾರಿ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ ಗಂಭೀರ್‌ ಶಿಷ್ಯ!

ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಔಟ್‌ ಮಾಡುವುದು ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಯುವ ಬೌಲರ್‌, ಕಿವೀಸ್‌ ಓಪನರ್‌ನನ್ನ ಮೂರು ಬಾರಿ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 18, 2026, 04:06 PM IST
ಯಂಗ್‌ ಬೌಲರ್‌ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ.. ಕಿವೀಸ್‌ ಓಪನರ್‌ನನ್ನ 3 ಬಾರಿ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ ಗಂಭೀರ್‌ ಶಿಷ್ಯ!

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ನಡುವೆ ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾದಿಸಿತ್ತೋ ಆ ಟೀಮ್‌ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕಿವೀಸ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಈ ಒಂದೇ ಸರಣಿಯ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಓಪನರ್‌ನನ್ನ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇಂದೋರ್‌ನ ಹೋಳ್ಕರ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಅವರು ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಿವೀಸ್‌ ಪಡೆ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನರ್‌ ಹೆನ್ರಿ ನಿಕೋಲಸ್‌ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಅವರನ್ನು ಅರ್ಷದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಕ್ಲೀನ್‌ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಮಾಡಿದರು.    

‌ಓಪನರ್‌ ಡಿವೋನ್‌ ಕಾನ್ವೆ 5 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್‌ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರ ನಡೆದರು. ಈ ಒಂದೇ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಬಾರಿ ಡಿವೋನ್‌ ಕಾನ್ವೆ ಅವರನ್ನು ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದರೂ ಇದು ನಿಜ. ರಾಣಾ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಮಾಡಲು ಕಿವೀಸ್‌ ಓಪನರ್‌ ಕಾನ್ವೆ ತಡಬಡಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್‌ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಡಿವೋನ್‌ ಕಾನ್ವೆ 67 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 1 ಸಿಕ್ಸರ್‌ನಿಂದ 56 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬೌಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಹರ್ಷಿತ್‌ ರಾಣಾ, ಕಾನ್ವೆರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್‌ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 16 ರನ್‌ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇದೀಗ 5 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾನ್ವೆ ಅವರನ್ನು ರಾಣಾ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸೆಂಚುರಿಯೇ ಬಾರಿಸಿಲ್ಲ.. 99 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದಾಗಲೇ ಔಟ್‌ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!

ಒಂದೇ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಒಬ್ಬನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ನ್ನು ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಣಾ ಅವರ 23 ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಕಾನ್ವೆ, 14 ಬಾಲ್‌ ಡಾಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು 18 ರನ್‌ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಬಾರಿಯೂ ಒಂದೇ ಬೌಲರ್‌ಗೆ ಕಾನ್ವೆ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ‌ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್‌ ಬಳಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ನಂತೆ ಸೂಪರ್‌ ಕ್ಯಾಚ್‌.. ಬಾಂಗ್ಲಾಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌, ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಸೆಲ್ಯೂಟ್‌..

