ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ T20 ಟ್ರೋಫಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಐ ಕೇಪ್ ಟೌನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಹಾಗೂ ಶೆರ್ಫೇನ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಸತತ ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡೆತ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನ ದಂಡಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 220 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆ ಹಾಕಿತು.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ 17 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 148 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಹಾಗೂ ಶೆರ್ಫೇನ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರೋ ಅವಾಗ ರನ್ಗಳ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿತು. ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಸತತ ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ರನ್ಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದರು.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಪರ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಿಸೋ ಜೂನಿಯರ್ ಎಬಿಡಿ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ 18 ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಓವರ್ ಮುಗಿದಿದ್ದರಿಂದ ಶೆರ್ಫೇನ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಂತು. 19ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ನಾಲ್ಕು ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಶೆರ್ಫೇನ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ತಂಡದ ರನ್ ವೇಗವೇ ಬದಲಾಯಿತು. ಕೊನೆ ಮೂರು ಡೆತ್ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 72 ರನ್ಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದವು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 220 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿತು.
ಬ್ರೆವಿಸ್ 13 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 36 ರನ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದ್ರೆ ಇತ್ತ ಶೆರ್ಫೇನ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಕೇವಲ 15 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 47 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಶೆರ್ಫೇನ್ ರುದರ್ಫೋರ್ಡ್ ಈ ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಐ ಕೇಪ್ ಟೌನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 14.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 135 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.
