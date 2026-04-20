ಚಾಹಲ್‌ನ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರೋದು ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲೇ.. ಕಾರಣವೇನು?

ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್‌ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಈಗಾಗಲೇ ಮುರಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಧನಶ್ರೀ ಅವರು..   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 20, 2026, 12:07 AM IST
  • ಒಂದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌, ಚಾಹಲ್‌
  • ಸಹೋದರಿ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ
  • ಪಂಜಾಬ್‌ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ತಂಗಿ

Dhanashree Verma and Shreyas Iyer: ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (IPL)ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕ ಎಂದರೆ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರು. ಬಿಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಪಂಜಾಬ್‌ ತಂಡವನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡ ಈ ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎನ್ನುವುದೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವೂ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಪಡೆ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ‌ ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ‌ ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಅಯ್ಯರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ರೀಲ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಮತ್ತು ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ನಡುವೆ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಆದಾಗ ಆಗಾಗ ನಡುವೆ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಏನೆಂಬುದು ಇಲ್ಲ. 

ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರ ಜೊತೆ ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬಂದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕ್ಯಾರೆ ಎಂದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಗೆಳತಿ ಅಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಇಬ್ಬರು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್‌ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಗಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಹೆಸರು ತಂದಿಡುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿಯೇ ಧನಶ್ರೀ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತಿ ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್‌ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಇಬ್ಬರು ಉತ್ತಮ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್‌ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಿನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ನೀಡುವ ಈ ಇಬ್ಬರು ವೈಯಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್‌ ತಂಡ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. 

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

