ಧೋನಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಆಗಿಲಿ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ

Dhoni Indian Team Coach: ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂ ಎಸ್‌ ಧೋನಿ ಮುಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಆಗಿಲಿ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೊಬ್ಬರು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. 

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 23, 2026, 08:35 PM IST
Dhoni:ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಧೋನಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಆಗಿಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್-ಧೋನಿ ಪೈಪೋಟಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ. 2011 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಈ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ್ 97 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಧೋನಿ 91* ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿ ಧೋನಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಧೋನಿಯ ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಿಂದ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಮಸುಕಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ್ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಳವಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಧೋನಿಯ ಕೊನೆಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲು ಕಾರಣವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ತಂಡದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಗೆಲುವು" ಎಂದು ಗಂಭೀರ್ ವಾದಿಸಿದರು.ಗಂಭೀರ್ ಧೋನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ಧೋನಿ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆರಾಧನೆಗಿಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತ ತಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಗಂಭೀರ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಧೋನಿ, "ಕೋಚ್ ಸಾಹಬ್, ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿರುವ ನಗು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಗಂಭೀರತೆ ಮತ್ತು ನಗುವಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯು 'ಕಿಲ್ಲರ್ ಕಾಂಬೊ'. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಆನಂದಿಸಿ," ಎಂದು ಗಂಭೀರ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ನಗಲು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಮರುಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಗಂಭೀರ್ ತಮ್ಮ ನಂತರ ಧೋನಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗಂಭೀರ್, ತಮ್ಮ ನಂತರ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಏಕದಿನ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದಂತೆಯೇ, ಧೋನಿ ಕೋಚ್ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ಆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಅವರು ನಗಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಧೋನಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದ ಗಂಭೀರ್ ಈಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಧೋನಿ ಕೋಚ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಆಸೆ ನಿಜವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡೋಣ.
 

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

