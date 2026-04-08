English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಮೈಂಡ್‌ ಧೋನಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಏನು, ಇನ್ನೂ ಆಡಲ್ವಾ.. IPL ಸ್ಟಾರ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌..

ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಧೋನಿ ಅವರು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮೂರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 8, 2026, 02:35 PM IST
  • ಐಪಿಎಲ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತಾರಾ?
  • ಏ.11 ರಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ
  • ಚೆನ್ನೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಎಸ್‌ ಧೋನಿ ಅವರು ಇದ್ದರೇ ಮಾತ್ರ ಮೆರಗು

Trending Photos

MS Dhoni injury Update: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ರ ಶನಿವಾರ ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಚೆನ್ನೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಎಸ್‌ ಧೋನಿ ಅವರು ಇದ್ದರೇ ಮಾತ್ರ ಮೆರಗು ಎನ್ನುವುದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಬಳಲಿದೆ. ಆದರೆ ಧೋನಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ ಕೂಡ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ರಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡುವುದು ಇನ್ನು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿಲ್ಲ. ಧೋನಿ ಅವರು ಕಾಲಿನ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಫಿಟ್‌ ಆಗಲು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. 

ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ಗೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸತತ ಮೂರು ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲಾ ಫುಲ್‌ ಅಪ್‌ ಸೆಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್‌ 11 ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಏಪ್ರಿಲ್‌ 14 ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್‌ ರೈಡರ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲಿದೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಧೋನಿ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಕನ್‌ಫರ್ಮ್‌ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಕೆಆರ್‌ ಜೊತೆ ಆಡುವುದು ಅನುಮಾನ ಇದೆ. ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಗೆಲುವಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಗೆ ಬರಲು ಸಿಎಸ್‌ಕೆಗೆ ಅನುಭವಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ.    

ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳು ಇನ್ನೂ ಈ ಸೀಸನ್‌ನ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಧೋನಿ ಅವರಿಗೆ 44 ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತದಿಂದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೇ ಇದೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್‌, ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಅವರು ಗೈರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಸೋಲುಂಡಿದೆ. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

IPL 2026MS Dhoni injuryMS Dhoni fitnessChennai Super KingsCSK vs Delhi Capitals

Trending News