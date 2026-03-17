IPL 2026ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ, ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಯಾರು.. ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ಸ್‌ ಯಾರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಐಪಿಎಲ್‌ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿವೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 17, 2026, 10:01 PM IST
  • ಮಾರ್ಚ್‌ 28 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠತಿ ಐಪಿಎಲ್‌
  • ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ
  • ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ, ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಯಾರು?

Vaibhav Suryavanshi, MS Dhoni: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL)ನ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅನೇಕ ಯುವ ತಾರೆಯರು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂಡರ್ -19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಹಲವಾರು ಯುವ ತಾರೆಗಳು ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖದರ್‌ ತೋರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ, ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ. 

ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ 15 ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಮಾರ್ಚ್ 30 ರಂದು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ವೈಭವ್‌ಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಎರಡು ದಿನಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅವರು ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಆಯುಷ್‌ ಮ್ಹಾತ್ರೆ ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರ ಪೈಕಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಅಂಡರ್-19 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆಯುಷ್ ಮ್ಹಾತ್ರೆ 2007ರ ಜುಲೈ 16 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಆಯುಷ್‌ಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 18 ವರ್ಷ. ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ಮಾರ್ಚ್ 30 ರಂದು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. 

ಧೋನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ. ಧೋನಿ ಲೀಗ್‌ನ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್‌ನಿಂದಲೂ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಧೋನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೀಸನ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 30ರಂದು ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಈ ಸೀಸನ್‌ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ದಿನದಂದು ದೋನಿಗೆ 44 ವರ್ಷ 8 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು 23 ದಿನಗಳು ತುಂಬುತ್ತವೆ. ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಂತಹ ಅನೇಕ ದಂತಕಥೆಗಳು ಲೀಗ್‌ನ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್‌ನಿಂದಲೂ ಇದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್‌ನಿಂದ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವೇ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಮಾರ್ಚ್ 29 ರಂದು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೋಹಿತ್‌ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ದಿನದಂದು ರೋಹಿತ್‌ಗೆ 38 ವರ್ಷ 10 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು 29 ದಿನಗಳು ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ.

